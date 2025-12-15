Parigi i lavoratori del Louvre in sciopero | Preoccupati per sicurezza e finanziamenti

I lavoratori del Louvre sono in sciopero, esprimendo preoccupazioni per la sicurezza e i finanziamenti del museo. La protesta si aggiunge a recenti criticità, tra cui il furto di gioielli avvenuto a ottobre, e sottolinea le tensioni tra dipendenti e gestione in un momento delicato per il patrimonio culturale parigino.

Lavoratori del Louvre in sciopero. I dipendenti hanno votato per incrociare le braccia infliggendo un altro duro colpo al museo parigino dopo l’imbarazzante furto di gioielli avvenuto a ottobre. Il sindacato CFDT ha affermato che 400 lavoratori hanno deciso di scioperare per la giornata. Il museo più visitato al mondo non è stato aperto come previsto e ha allontanato i potenziali visitatori. Un avviso sul sito web del Louvre informava i potenziali visitatori. Il voto di sciopero ha fatto seguito ai colloqui della scorsa settimana tra sindacati e funzionari governativi, tra cui il ministro della Cultura Rachida Dati. Lapresse.it

France's Louvre reopens after strike

