parco nazionale dello stelvio spuntano orme di dinosauri lasciate 210 milioni di anni fa

Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio sono state rinvenute migliaia di orme di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa. Queste tracce, lasciate da branchi di grandi erbivori, offrono uno sguardo affascinante sulla vita preistorica di questa regione, arricchendo il patrimonio paleontologico del parco e contribuendo alla comprensione della storia della Terra.

Sondrio, 15 dicembre – Scoperte migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio, lasciate circa 210 milioni di anni fa da branchi di grandi erbivori. Le tracce, riconoscibili su pareti di dolomia quasi verticali, formano piste lunghe centinaia di metri e sono così ben conservate che alcune presentano perfino segni di dita e artigli. Lo annunciano Regione Lombardia e il paleontologo Cristiano Dal Sasso del Museo di Storia Naturale di Milano. La valle dei dinosauri. "È una vera e propria “valle dei dinosauri ” che si estende per chilometri: è il sito più grande delle Alpi e uno dei più ricchi al mondo", afferma l'esperto. Ilgiorno.it

Trailer: Il Parco Nazionale dello Stelvio

