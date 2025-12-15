Paradosso Trapani | vince senza un coach ma c’è poco da celebrare Il caos Shark è un pessimo spot per il basket italiano

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Paradosso Trapani sorprende vincendo senza un coach, ma il caos interno e le criticità attorno alla squadra sollevano dubbi sulla stabilità del basket italiano. Autogestione e capitan Petrucelli assumono ruoli chiave, segnando una svolta inaspettata, ma il clima di incertezza limita le ragioni per festeggiare una vittoria che cela molte ombre.

paradosso trapani vince senza un coach ma c8217232 poco da celebrare il caos shark 232 un pessimo spot per il basket italiano

© Ilfattoquotidiano.it - Paradosso Trapani: vince senza un coach, ma c’è poco da celebrare. Il caos Shark è un pessimo spot per il basket italiano

Autogestione e capitan Petrucelli da player-manager. Seppur a modo suo, Trapani fa la “storia”, ma c’è poco da celebrare. Mentre Repesa è solo un lontano ricordo e la deroga per l’assistente Alex Latini scade (dopo le gare contro Treviso e Tenerife ), la squadra del presidente Valerio Antonini vince la decima partita del suo campionato (contro Udine 91-73) senza un allenatore in panchina. Quella che viene fatta passare come un’impresa sul campo, però, è l’ennesimo campanello d’allarme. Trapani chiuderà la stagione o il rischio fallimento è ancora concreto? Cosa ne sarà della competitività degli Shark? Una situazione paradossale e fuori controllo che, a prescindere da come finirà, influenzerà l’andamento di un intero campionato. Ilfattoquotidiano.it

Caltagirone, dimentica a inserire il freno a mano e la Mokka impatta contro l'ex carcere borbonico

Video Caltagirone, dimentica a inserire il freno a mano e la Mokka impatta contro l'ex carcere borbonico

paradosso trapani vince senzaBasket Serie A, incredibile Trapani: batte Udine senza allenatore in panchina - 73, ma il successo al PalaShark farà 'storia' perché i padroni di casa sono scesi in campo... sport.sky.it

paradosso trapani vince senzaTrapani Shark senza allenatore, gli schemi li fa il capitano e vince - Dopo l'addio di Repesa e Skelin, anche il secondo assistente Latini ora non può più sedere in panchina. msn.com