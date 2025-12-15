Paradosso Trapani | vince senza un coach ma c’è poco da celebrare Il caos Shark è un pessimo spot per il basket italiano

Il Paradosso Trapani sorprende vincendo senza un coach, ma il caos interno e le criticità attorno alla squadra sollevano dubbi sulla stabilità del basket italiano. Autogestione e capitan Petrucelli assumono ruoli chiave, segnando una svolta inaspettata, ma il clima di incertezza limita le ragioni per festeggiare una vittoria che cela molte ombre.

Autogestione e capitan Petrucelli da player-manager. Seppur a modo suo, Trapani fa la “storia”, ma c’è poco da celebrare. Mentre Repesa è solo un lontano ricordo e la deroga per l’assistente Alex Latini scade (dopo le gare contro Treviso e Tenerife ), la squadra del presidente Valerio Antonini vince la decima partita del suo campionato (contro Udine 91-73) senza un allenatore in panchina. Quella che viene fatta passare come un’impresa sul campo, però, è l’ennesimo campanello d’allarme. Trapani chiuderà la stagione o il rischio fallimento è ancora concreto? Cosa ne sarà della competitività degli Shark? Una situazione paradossale e fuori controllo che, a prescindere da come finirà, influenzerà l’andamento di un intero campionato. Ilfattoquotidiano.it

