Paracadutisti morti a Fano Roberto Mascio | Erano molto esperti fatale un errore nella fase di atterraggio

L’incidente a Fano ha coinvolto paracadutisti esperti, causando la tragica perdita di due persone. Roberto Mascio commenta l’accaduto evidenziando la loro esperienza e sottolineando come un errore durante l’atterraggio sia stato fatale. Un evento che scuote la comunità e ricorda il valore di amicizia e passione condivisa per il salto.

© Anconatoday.it - Paracadutisti morti a Fano, Roberto Mascio: «Erano molto esperti, fatale un errore nella fase di atterraggio» FANO – «Erano amici, credo sia questa la parola più bella per descriverli, che saltavano da una vita». La voce di Roberto Mascio è tremante, nel descrivere il tragico incidente costato la vita a Ermes Zampa, 70 anni e Violetta Laiketsion, 63 anni, i due paracadutisti morti oggi dopo un lancio.

