Papa | presepe e albero vita e speranza

In questo articolo si esplora il significato simbolico del presepe e dell'albero di Natale, evidenziando come entrambi rappresentino rispettivamente il silenzio adorante e la speranza incessante. Attraverso queste tradizioni, si invita a riscoprire valori profondi e spirituali, in un momento di festa che invita alla riflessione e alla rinascita interiore.

14.20 Il presepe per riscoprire il "silenzio adorante" che "non è semplice tacere: è meraviglia e stupore", e l'Albero per riscoprire la "speranza che non viene meno". Così Papa Leone XIV ricevendo in udienza i donatori del Presepe dell'Aula Paolo VI e dell'Albero e Presepe di piazza San Pietro.La tradizionale inaugurazione del Presepe e l'illuminazione dell'albero di Natale,si tiene alle 17. Sulla Natività in Aula Paolo VI, opera di una costaricana: "L'artista lancia un appello affinché venga protetta la vita fin dal concepimento", ha detto. Servizitelevideo.rai.it PAPA FRANCESCO PARLA DEL PRESEPE Il Papa, 'in aula Paolo VI natività contro l'aborto,difendere vita dal concepimento' - "La rappresentazione della Natività, che rimarrà in quest'aula per tutto il periodo natalizio, proviene dal Costa Rica e si intitola Nacimiento Gaudium. ansa.it

Lunedì 15 dicembre inaugurazione del presepe e dell’albero di Natale in Piazza San Pietro - La tradizionale inaugurazione del presepe e l’accensione dell’albero di Natale in Piazza San Pietro si terranno lunedì 15 dicembre alle 17. portalecce.it

Ariccia, l’Associazione Amici per Caso protagonista a San Pietro per il Presepe Vivente e l’incontro con il Papa #ariccia #giornaleinfocastelliromani Città di Ariccia Associazione Amici per Caso - facebook.com facebook

Il Papa, presepe segno importante, aiuta il mondo a sperare. Gesù Giuseppe e Maria in loro disarmante povertà invitano a vita nuova #ANSA x.com