Papa | presepe e albero vita e speranza

In questo articolo si esplora il significato simbolico del presepe e dell'albero di Natale, evidenziando come entrambi rappresentino rispettivamente il silenzio adorante e la speranza incessante. Attraverso queste tradizioni, si invita a riscoprire valori profondi e spirituali, in un momento di festa che invita alla riflessione e alla rinascita interiore.

14.20 Il presepe per riscoprire il "silenzio adorante" che "non è semplice tacere: è meraviglia e stupore", e l'Albero per riscoprire la "speranza che non viene meno". Così Papa Leone XIV ricevendo in udienza i donatori del Presepe dell'Aula Paolo VI e dell'Albero e Presepe di piazza San Pietro.La tradizionale inaugurazione del Presepe e l'illuminazione dell'albero di Natale,si tiene alle 17. Sulla Natività in Aula Paolo VI, opera di una costaricana: "L'artista lancia un appello affinché venga protetta la vita fin dal concepimento", ha detto. Servizitelevideo.rai.it

papa presepe albero vitaIl Papa, 'in aula Paolo VI natività contro l'aborto,difendere vita dal concepimento' - "La rappresentazione della Natività, che rimarrà in quest'aula per tutto il periodo natalizio, proviene dal Costa Rica e si intitola Nacimiento Gaudium. ansa.it

