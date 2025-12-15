Papa Leone ricorda i martiri della guerra civile spagnola e dell’occupazione nazista, commemorando i sacerdoti beatificati a Jaén, vittime della persecuzione religiosa tra il 1936 e il 1938. L’evento sottolinea l’importanza della memoria e della testimonianza testimonianza di fede durante periodi di grande sofferenza.

© Lopinionista.it - Papa Leone ricorda i martiri della guerra civile spagnola e dell’occupazione nazista

CITTÀ DEL VATICANO – “Ieri a Jaén, in Spagna sono stati beatificati i sacerdoti don Manuel Izquierdo Izquierdo, con 58 compagni e don Antonio Montañés Chiquero, con 64 compagni uccisi in odio alla fede nella persecuzione religiosa degli anni 1936- ’38. E sempre ieri a Parigi sono stati beatificati 50 martiri dell’apostolato cattolico in Germania tra religiosi, seminaristi e fedeli laici “uccisi in odio alla fede negli anni 1944- ’45 durante l’occupazione nazista”. Lo ha ricordato papa Leone all’Angelus. “Lodiamo il Signore – ha detto – per questi martiri coraggiosi testimoni del Vangelo perseguitati e uccisi per essere rimasti accanto alla propria gente e fedeli alla Chiesa”. Lopinionista.it

Commemorazione dei Martiri e Testimoni della Fede del XXI secolo – Omelia di Papa Leone | 14.09.2025

Il Papa ricorda i martiri della guerra civile spagnola e dell'occupazione nazista - "Ieri a Jaén, in Spagna sono stati beatificati i sacerdoti don Manuel Izquierdo Izquierdo, con 58 compagni e don Antonio Montañés Chiquero, con 64 compagni uccisi in odio alla fede nella persecuzione ... msn.com