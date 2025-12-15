Paolo Virzì sulla separazione da Micaela Ramazzotti | La sposai per farla recitare in un mio film

Paolo Virzì condivide per la prima volta i dettagli sulla fine del suo matrimonio con Micaela Ramazzotti, rivelando aspetti inediti di una relazione complessa e tormentata. L'articolo esplora il loro percorso, segnato da momenti di intimità e difficoltà, e offre uno sguardo più approfondito sulla storia personale dei due protagonisti.

Paolo Virzì ha parlato per la prima volta della fine dell’amore con Micaela Ramazzotti: una storia complessa e tormentata la loro, che oggi però ha assunto dei toni diversi dalle liti di cui tanto si è chiacchierato qualche tempo fa. In una lunga intervista il regista ha raccontato del loro legame dopo la separazione, ma anche di quando si sono conosciuti. Paolo Virzì, le parole sulla separazione con Micaela Ramazzotti. Il regista ha parlato per la prima volta della separazione con Micaela Ramazzotti, spiegando le motivazioni dietro il loro allontanamento. I due sono stati sposati per tanti anni, dal 2009 fino al 2023, anno in cui hanno annunciato la fine della loro relazione dopo un lungo tira e molla fatto di crisi e ritorni. Dilei.it

