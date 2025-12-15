Paolo Gotti presenta UNTITLED | il calendario 2026 che invita a sospendere le definizioni
Il 17 dicembre alle ore 18 presso la Galleria B4 di Bologna, Paolo Gotti presenta UNTITLED, il calendario 2026 che invita a sospendere le definizioni e a riscoprire la libertà dello sguardo. Un progetto che stimola a guardare oltre le etichette, offrendo un nuovo modo di percepire il mondo attraverso immagini prive di confini e interpretazioni predefinite.
Mercoledì 17 dicembre alle ore 18, la Galleria B4 di Bologna ospita la presentazione di UNTITLED, il nuovo calendario 2026 di Paolo Gotti, un progetto che nasce come un invito esplicito a sospendere il bisogno di definire tutto ciò che vediamo e a restituire allo sguardo la sua libertà originaria. Il senso di “Untitled” nell’arte . Periodicodaily.com
