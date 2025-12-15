Panzavolta Cia-Conad fotovoltaico ma non solo per rendere i punti vendita sempre più green

La Cia-Conad ha ricevuto un finanziamento di 40 milioni di euro dalla Banca europea per gli investimenti, destinato a rendere i punti vendita più sostenibili. L'iniziativa fa parte di un piano più ampio da 80 milioni di euro, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e adottare soluzioni green, come il fotovoltaico, per un retail più rispettoso dell'ambiente.

Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - Il finanziamento da 40 milioni di euro accordato dalla Banca europea per gli investimenti alla Commercianti indipendenti associati (Cia), una delle cooperative socie del Consorzio nazionale Conad, "punta a efficientare le attività dei nostri punti vendita" e si inserisce nel piano complessivo da 80 milioni promosso da Cia. Lo sottolinea all'Adnkronos Luca Panzavolta, amministratore delegato di Cia-Conad, spiegando che uno dei principali interventi sarà quello di moltiplicare gli impianti fotovoltaici presenti nel punti vendite. "Già oggi abbiamo già un'ottantina di negozi dotati di impianti fotovoltaici ma vorremmo superare quota 100, quindi vicini al 50% della nostra rete associata" continua. Iltempo.it

