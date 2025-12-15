Panzavolta Cia-Conad fotovoltaico ma non solo per rendere i punti vendita sempre più green

Un finanziamento di 40 milioni di euro dalla Banca europea per gli investimenti sostiene il piano di Cia-Conad per rendere i punti vendita più sostenibili, puntando su impianti fotovoltaici e altre iniziative green. L'obiettivo è migliorare l'efficienza e promuovere pratiche più rispettose dell'ambiente all'interno della rete di vendita.

Il finanziamento da 40 milioni di euro accordato dalla Banca europea per gli investimenti alla Commercianti indipendenti associati (Cia), una delle cooperative socie del Consorzio nazionale Conad, "punta a efficientare le attività dei nostri punti vendita" e si inserisce nel piano complessivo da 80 milioni promosso da Cia. Lo sottolinea all'Adnkronos Luca Panzavolta, amministratore delegato di Cia-Conad, spiegando che uno dei principali interventi sarà quello di moltiplicare gli impianti fotovoltaici presenti nel punti vendite. "Già oggi abbiamo già un'ottantina di negozi dotati di impianti fotovoltaici ma vorremmo superare quota 100, quindi vicini al 50% della nostra rete associata" continua.

