Panucci elogia l’Inter | La rosa è buona E Chivu è stato bravo in questo

Cristian Panucci ha espresso parole di apprezzamento per l’Inter, sottolineando la qualità della rosa e il lavoro di mister Chivu. L’ex difensore ha riconosciuto il valore della squadra e le capacità del tecnico, evidenziando un aspetto specifico in cui Chivu si è distinto. Un riconoscimento importante per i nerazzurri e il loro allenatore.

L'ex difensore Cristian Panucci ha elogiato l'Inter e la sua rosa. Poi parole al miele anche per mister Chivu, che è stato bravo in una cosa in particolare. L'ex calciatore Cristian Panucci, ospite al tavolo della trasmissione sportiva Pressing, ha espresso il suo giudizio sull'Inter che ha conquistato la vetta solitaria della classifica. Panucci ha analizzato il momento d'oro dei nerazzurri, guidati dall'allenatore rumeno Cristian Chivu, sottolineando come la squadra stia dimostrando solidità e concretezza. Le sue parole si concentrano sull'ottimo lavoro svolto dal tecnico e sulla capacità della squadra di reagire ai momenti difficili, un segnale di grande maturità in vista dei prossimi impegni cruciali.