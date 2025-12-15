Panico in garage | l' auto elettrica spenta prende fuoco

Nella serata di ieri, un incendio si è sviluppato in un garage di San Giacomo in Lazfons, coinvolgendo un'auto elettrica ferma. L'evento ha generato preoccupazione tra i residenti e richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. L'incidente solleva questioni sulla sicurezza dei veicoli elettrici in contesti domestici.

Nella serata di ieri, domenica 14 dicembre, in un garage di una zona residenziale a San Giacomo in quel di Lazfons, è scoppiato un incendio che ha coinvolto un veicolo elettrico. Grazie al rapido e coordinato intervento dei vigili del fuoco è stato possibile evitare la propagazione dell’incendio. Trentotoday.it

