Panettoni industriali spacciati per artigianali | sequestro in una pasticceria

Un'operazione delle autorità ha portato al sequestro di panettoni industriali spacciati per artigianali in una pasticceria. L'etichetta del prodotto indicava una produzione locale, ma le indagini hanno rivelato che i dolci erano stati realizzati nel Nord Italia, sollevando dubbi sulla trasparenza commerciale e sulla tutela dei consumatori.

© Brindisireport.it - Panettoni industriali spacciati per artigianali: sequestro in una pasticceria L'etichetta attestava la produzione artigianale del dolce, ma in realtà il prodotto era stato sfornato nel Nord Italia. Cento confezioni di panettoni sono stati sequestrati presso una pasticceria della provincia di Brindisi, a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri del Nucleo.

