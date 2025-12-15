Panettone Maximo 2025 a Roma donati 80 panettoni ai bambini bisognosi | presente anche la Sicilia

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, il Panettone Maximo 2025 ha portato solidarietà donando 80 panettoni ai bambini bisognosi. Organizzatori e pasticceri hanno consegnato personalmente i dolci alle associazioni locali, rafforzando l’impegno sociale dell'evento e coinvolgendo anche la Sicilia. Un gesto di generosità che unisce comunità e solidarietà durante il periodo natalizio.

panettone maximo 2025 a roma donati 80 panettoni ai bambini bisognosi presente anche la sicilia

© Palermotoday.it - Panettone Maximo 2025 a Roma, donati 80 panettoni ai bambini bisognosi: presente anche la Sicilia

Fabio Carnevali, Belinda Bortolan e Stefano Albano, organizzatori della manifestazione, hanno consegnato di persona 80 panettoni donati dai pasticceri e dai fornai del contest, alle due associazioni prescelte, che operano sul territorio a sostegno dei più bisognosi. Come avvenuto nelle edizioni. Palermotoday.it

PANETTONE MAXIMO 2025 Roma Eur Fabio Conti

Video PANETTONE MAXIMO 2025 Roma Eur Fabio Conti

panettone maximo 2025 romaAnche la Sicilia presente a Roma a Panettone Maximo 2025, donati 80 panettoni ai bambini bisognosi - Dai fornai del ‘Panettone Maximo’ 80 doni per bimbi di due onlus (AGI) – Roma, 14 dic. mondopalermo.it

panettone maximo 2025 romaPanettone Maximo 2025 a Roma, donati 80 panettoni ai bambini bisognosi: presente anche la Sicilia - Fabio Carnevali, Belinda Bortolan e Stefano Albano, organizzatori della manifestazione, hanno consegnato di persona 80 panettoni donati dai pasticceri e dai fornai del contest, alle due associazioni p ... palermotoday.it