Panettone Maximo 2025 a Roma donati 80 panettoni ai bambini bisognosi | presente anche la Sicilia

A Roma, il Panettone Maximo 2025 ha portato solidarietà donando 80 panettoni ai bambini bisognosi. Organizzatori e pasticceri hanno consegnato personalmente i dolci alle associazioni locali, rafforzando l’impegno sociale dell'evento e coinvolgendo anche la Sicilia. Un gesto di generosità che unisce comunità e solidarietà durante il periodo natalizio.

Fabio Carnevali, Belinda Bortolan e Stefano Albano, organizzatori della manifestazione, hanno consegnato di persona 80 panettoni donati dai pasticceri e dai fornai del contest, alle due associazioni prescelte, che operano sul territorio a sostegno dei più bisognosi.

