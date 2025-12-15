Palmeri analizza | Per l’Inter niente è mai normale Inaspettato vedere i nerazzurri in vetta

Palmeri commenta l’Inter di Chivu dopo il successo contro il Genoa, sottolineando come per i nerazzurri nulla sia mai scontato. La vittoria, arrivata dopo una settimana difficile, evidenzia una prestazione di qualità e dimostra che, in casa Inter, l’inaspettato è all’ordine del giorno.

Inter News 24 Palmeri commenta l'Inter di Chivu dopo Genoa-Inter: prestazione di qualità e successo di valore arrivato dopo una settimana durissima. L'Inter si prende la vetta solitaria della Serie A grazie al successo per 2-1 sul campo del Genoa, unito ai risultati favorevoli arrivati dagli altri campi. Il pareggio del Milan contro il Sassuolo e la sconfitta del Napoli a Udine hanno completato un weekend perfetto per i nerazzurri, che si godono il primo posto in classifica in un momento cruciale della stagione. A Marassi la squadra di Cristian Chivu, allenatore romeno alla sua prima esperienza da tecnico principale in Serie A, ha mostrato ancora una volta qualità, personalità e capacità di imporsi anche in contesti difficili.