Pallanuoto il Telimar lotta per due tempi ma poi ha la meglio l’Ortigia | ora la lunga pausa
Il Telimar conclude il girone di andata di Serie A1 con una sconfitta nel derby contro l’Ortigia, terminato 9-16. La partita si è disputata alla piscina comunale di Terrasini, lasciando i padroni di casa a quota 9 punti in classifica. Ora, la squadra si prepara alla lunga pausa, in attesa delle prossime sfide.
Il Telimar chiude il girone di andata di A1 a quota 9 punti. Alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini il derby salvezza con il Circolo Canottieri Ortigia 1928 di sabato pomeriggio finisce 9-16. Partita dai due volti: prima metà equilibrata, con il club dell’Addaura che la sblocca, ma. Palermotoday.it
Palermo. Pallanuoto, sconfitta casalinga del Telimar
