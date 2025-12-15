Pallanuoto il Telimar lotta per due tempi ma poi ha la meglio l’Ortigia | ora la lunga pausa

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Telimar conclude il girone di andata di Serie A1 con una sconfitta nel derby contro l’Ortigia, terminato 9-16. La partita si è disputata alla piscina comunale di Terrasini, lasciando i padroni di casa a quota 9 punti in classifica. Ora, la squadra si prepara alla lunga pausa, in attesa delle prossime sfide.

pallanuoto il telimar lotta per due tempi ma poi ha la meglio l8217ortigia ora la lunga pausa

© Palermotoday.it - Pallanuoto, il Telimar lotta per due tempi ma poi ha la meglio l’Ortigia: ora la lunga pausa

Il Telimar chiude il girone di andata di A1 a quota 9 punti. Alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini il derby salvezza con il Circolo Canottieri Ortigia 1928 di sabato pomeriggio finisce 9-16. Partita dai due volti: prima metà equilibrata, con il club dell’Addaura che la sblocca, ma. Palermotoday.it

Palermo. Pallanuoto, sconfitta casalinga del Telimar

Video Palermo. Pallanuoto, sconfitta casalinga del Telimar

Pallanuoto, il Telimar lotta per due tempi ma poi ha la meglio l’Ortigia: ora la lunga pausa - Alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini il derby salvezza con il Circolo Canottieri Ortigia 1928 di sabato pomeriggio finisce ... mondopalermo.it

Pallanuoto, domani il derby siciliano tra Ortigia e Telimar. Baksa: “una partita fondamentale” - La formazione palermitana, considerata una delle candidate ai primi 5 posti della classifica, è incappata in 8 sconfitte consecutive ... siracusanews.it