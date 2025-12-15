Pallanuoto A2 femminile la Cosma Vela Ancona vola e vince ancora | Volturno battuto 18-6
La Cosma Vela Ancona prosegue la sua serie positiva in A2 femminile, conquistando una vittoria importante in trasferta contro il Volturno Sporting Club. Con un risultato di 18-6, le ragazze dimostrano solidità e determinazione, consolidando la loro posizione in classifica e mostrando un ottimo stato di forma.
ANCONA – Vince con ampio margine la Cosma Vela Ancona nella prima trasferta stagionale, quella di Santa Maria Capua Vetere contro il Volturno Sporting Club, formazione contro cui si impone per 6-18 con due tempi straripanti e altri due tenuti sotto controllo. Le cosmiche partono forte e dopo il. Anconatoday.it
