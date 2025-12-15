pallamano ferrara vola vince il derby e va in fuga

La Pallamano Ferrara ottiene una vittoria importante nel derby cittadino, superando gli avversari con il punteggio di 24-21. Questa vittoria consente alla squadra di consolidare la propria posizione in classifica, mettendo una seria ipoteca sulla testa della graduatoria e dimostrando un ottimo stato di forma.

La Pallamano Ferrara vince il derby cittadino con il punteggio di 24-21 e si invola in solitudine in vetta alla classifica. La formazione allenata da Sebastian Cara ha sostanzialmente meritato di aggiudicarsi la posta in palio, potendo contare su individualità di assoluto valore per la categoria, oltre ad un roster numericamente ampio e importante qualitativamente. L’Handball Estense ha pagato a caro prezzo, un avvio di gara negativo, con molti errori e palle perse in fase offensiva, che hanno consentito alla Pallamano Ferrara di imporre immediatamente il primo solco sulla gara, costringendo l’Estense ad un continuo inseguimento nel punteggio per tutta la gara. Sport.quotidiano.net

