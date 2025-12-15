Palestra Juve corsa sempre più in salita per il terzino di proprietà dell’Atalanta | non solo l’Inter chi altro ci sta pensando Le ultime

Il futuro del terzino di proprietà dell’Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari, si fa sempre più incerto. Oltre all’Inter, anche la Juventus monitora con attenzione la situazione, valutando possibili mosse di mercato. Ecco le ultime novità sulle strategie delle due società per assicurarsi l’esterno, tra manovre in corso e interessamenti concreti.

Palestra Juve, le manovre dei bianconeri e dei nerazzurri per l’esterno in forza al Cagliari ma di proprietà della Dea. Tutti gli aggiornamenti. Il calciomercato è un ecosistema in continua evoluzione, dove le prestazioni sul campo si traducono rapidamente in valutazioni economiche vertiginose. L’ultima rivelazione che sta agitando i sonni dei direttori sportivi delle big italiane risponde al nome di Marco Palestra. L’esterno destro, attualmente in forza al Cagliari ma il cui cartellino è saldamente nelle mani dell’ Atalanta, si sta rendendo protagonista di una stagione di altissimo livello, attirando su di sé le attenzioni dei club più prestigiosi. Juventusnews24.com

Juventus-Cagliari, le pagelle: male i centrocampisti, Palestra sprint - Ottima percussione con tiro (22°), è superbo il suo assist per Esposito. calciocasteddu.it