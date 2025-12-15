Palermo mazzette al Policlinico per rilasciare le salme | Procura chiede arresto per 15

La Procura di Palermo ha richiesto l'arresto di 15 persone nell'ambito di un'inchiesta sulle tangenti per il rilascio delle salme al Policlinico. L'indagine, condotta sotto la guida del procuratore Maurizio de Lucia, ha portato alla luce un sistema illecito che coinvolge funzionari e operatori del nosocomio, sollevando preoccupazioni sulla gestione delle pratiche funebri.

(Adnkronos) – Mazzette al Policlinico di Palermo per il rilascio delle salme. A scoprirlo è stata la Procura di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, che ha chiesto l'arresto di 15 persone. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, corruzione e concussione. Tra gli indagati operatori della camera mortuaria dell'ospedale .

Le mazzette partivano da 50 euro (per vedere la salma di un proprio coniuge) fino a 200 per espiantare un pacemaker perché “qui funziona così, sempre soldi gli si dà se si vuole fare”, si sente in un’intercettazione. Così a Palermo, la morte aveva un prezzo - facebook.com facebook