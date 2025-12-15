Palermo Futsal il Tocha torna un fortino | battuta la Vigor

Il Palermo Futsal conquista la seconda vittoria consecutiva al Tocha Stadium, superando con un 7-3 la Vigor San Cataldo. La squadra dimostra solidità e determinazione, confermando il proprio stato di forma e rafforzando la posizione in classifica. Un risultato che sottolinea il valore del team e il crescente entusiasmo intorno al club.

Seconda vittoria consecutiva al Tocha Stadium per il Palermo Futsal Club, che supera con il risultato di 7-3 un’ottima Vigor San Cataldo. A segno La Fiura (tripletta), Nicchia, Sujon, Gennaro e Chinnici. Primo tempo Non c’è nemmeno il tempo di ascoltare il fischio del signor Falzone che Corsino e. Palermotoday.it

