Palermo Futsal il Tocha torna un fortino | battuta la Vigor

Il Palermo Futsal conquista la seconda vittoria consecutiva al Tocha Stadium, superando con un 7-3 la Vigor San Cataldo. La squadra dimostra solidità e determinazione, confermando il proprio stato di forma e rafforzando la posizione in classifica. Un risultato che sottolinea il valore del team e il crescente entusiasmo intorno al club.

Serata complicata per la Vigor San Cataldo sul campo del Futsal Club Palermo. Mister Lo Porto perde Alessi M. e Martorana nel riscaldamento, ma ritrova il ©apitano Andrea Alessi dopo 2 settimane di stop. Quintetto iniziale: Poli - facebook.com facebook