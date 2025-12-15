Palermo-Brunori sarà addio | il capitano saluterà dopo quattro anni e mezzo

L'avventura di Matteo Brunori con il Palermo sta per concludersi. Dopo quattro anni e mezzo, il capitano lascerà il club di viale del Fante durante la prossima sessione di calciomercato di gennaio, segnando la fine di un'importante era per il club e il suo storico giocatore.

© Palermotoday.it - Palermo-Brunori, sarà addio: il capitano saluterà dopo quattro anni e mezzo È virtualmente finita l'avventura di Matteo Brunori a Palermo: l'ex capitano lascerà il club di viale del Fante nella sessione di calciomercato di gennaio. Secondo quanto raccolto, l'addio è certo: il numero 9, finito fuori dai radar di Pippo Inzaghi, saluterà i tifosi rosanero dopo cinque anni e. Palermotoday.it Palermo-Brunori, sarà addio: il capitano saluterà dopo cinque anni e mezzo - Non ci sarebbero margini per un eventuale ripensamento, entrambe le parti hanno deciso di interrompere il rapporto: sull'attaccante diversi club di B e non solo.

Palermo, Brunori non gioca nemmeno con Inzaghi. Può salutare a gennaio: ci pensa la Samp - A circa un anno di distanza dalla frattura tra Alessio Dionisi e Matteo Brunori, a Palermo il capitano rosanero sembra vivere un nuovo caso. tuttomercatoweb.com

#Modena e #Sampdoria interessate al centravanti Matteo #Brunori che potrebbe lasciare il #Palermo a gennaio. #calciomercato x.com

Sembrerebbe essere in programma un incontro tra Palermo e Modena: c’è in ballo lo scambio Brunori-Caso - facebook.com facebook