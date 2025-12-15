Palermo al Policlinico chiedevano mazzette da 50 a 400 euro per accelerare la riconsegna delle salme | 15 arresti

A Palermo, un'indagine ha portato all'arresto di 15 persone coinvolte in un sistema di corruzione al Policlinico, dove venivano richiesti tra i 50 e i 400 euro per accelerare la riconsegna delle salme, anche per permettere l'ultimo saluto e la vestizione dei defunti. L'inchiesta svela pratiche illecite legate alla gestione delle salme dell'ospedale.

Soldi chiesti al marito per permettergli di dare l’ultimo saluto alla moglie deceduta. Ma anche per accelerare il rilascio della salma e per favorire la vestizione del defunto. Un tariffario di “mazzette” che andava dalle 50 e 400 euro imposto da quattro operatori della camera mortuaria del Policlinico “Giaccone” di Palermo: Salvatore Lo Bianco, Marcello Gargano, Antonio Di Donna e Giuseppe Anselmo. Sono accusati di associazione per delinquere e corruzione dalla procura di Palermo, che ne ha chiesto l’arresto insieme ad altre undici persone, titolari delle ditte di servizio funebre: Francesco e Nunzio Trinca (“Centro servizi funerari”), Domenico Abbonato (“Centro servizi funebri Corona”), Davide Madonia (“Madonia servizi funebri” di Rosa Belli), Natale Mannino (titolare dell’omonima azienda), Antonio Mineo (“Mineo srl”), Angelo Milani, Giuseppe Maggio (ditta “Maggio Pietro”), Giacomo Marchese (“Il Giardino dei fiori” di Villabate), Daniele Bonura (“Alfano srl” di Salvatore e Giuseppe) e Marcello Spatola (“Alfano srl Salvatore e Giuseppe”). Ilfattoquotidiano.it

