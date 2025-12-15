paky annuncia i concerti evento al forum di assago e a napoli

Paky, tra gli artisti più rappresentativi della scena rap italiana, annuncia due concerti imperdibili: il suo debutto all’Unipol Forum di Milano il 29 giugno e una data a Napoli il 2 luglio 2026. Gli eventi, prodotti da Vivo Concerti, promettono di essere appuntamenti da non perdere per i fan del rapper.

Paky arriva per la prima volta in concerto all’Unipol Forum di Milano e annuncia una data a Napoli. Paky – uno degli artisti di riferimento della scena rap italiana – arriva per la prima volta all’Unipol Forum di Milano e annuncia una data a Napoli: gli appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti, sono previsti lunedì 29 giugno e giovedì 2 luglio 2026 all’Ex Base Nato.I biglietti sono disponibili online e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 20 dicembre 2025 alle ore 11:00. Il 12 dicembre 2025 è uscito l’album Gloria, i cui featuring e tracklist sono stati annunciati durante il memorabile listening party avvenuto a Rozzano, luogo in cui tutto ha avuto inizio. Spettacolo.eu

