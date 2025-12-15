Le pagelle di Genoa-Inter, secondo Tuttosport, premiano Lautaro Martinez e Bisseck come migliori in campo, entrambi con un voto di 7 pieno. La partita ha visto pochi demeriti, con un solo voto negativo, sottolineando le prestazioni positive di entrambe le squadre e i protagonisti più in luce.

© Internews24.com - Pagelle Genoa Inter, per Tuttosport Lautaro e Bisseck migliori in campo. Un solo voto negativo

Inter News 24 Pagelle Genoa Inter, Tuttosport elegge migliori in campo Lautaro Martinez e Bisseck con un 7 pieno. Un solo voto negativo in casa nerazzurra. L’ Inter di Cristian Chivu espugna Genova e si gode la vetta, grazie anche alle scelte di turnover e alla fisicità messa in campo. Le pagelle di Tuttosport premiano i protagonisti della vittoria, in particolare il difensore e l’attaccante. I promossi: Bisseck, Lautaro e i centrocampisti di forza. Tra i migliori c’è sicuramente il difensore tedesco Yann Bisseck (voto 7 ). Il suo coraggio nell’appoggiare costantemente l’azione offensiva è stato premiato con il gol. Internews24.com

È MORTO POCO FA. LUTTO JUVE. ADDIO ALL'EX PORTIERE BIANCONERO #shorts

Pagelle Genoa-Inter: Bisseck e Lautaro show, Barella guerriero. Ekuban accende il Grifone, Chivu e De Rossi... - Voti e giudizi di rossoblù e nerazzurri dopo il match disputato al Ferrari e valido per la 15ª giornata di Serie A ... tuttosport.com