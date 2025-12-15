Pagelle Bologna Juve | McKennie Cabal e Kelly i top della serata del Dall’Ara che involuzione di Cambiaso – VIDEO

Le pagelle di Bologna-Juve mettono in evidenza le prestazioni dei singoli, con McKennie, Cabal e Kelly tra i migliori, mentre Cambiaso attraversa un momento di involuzione. Un’analisi che mette in luce conferme e criticità, offrendo uno sguardo dettagliato sull’andamento della squadra nel match del Dall’Ara.

Pagelle Bologna Juve, l’analisi della prestazione bianconera tra conferme inattese e un passo indietro preoccupante sulla fascia. La vittoria di misura conquistata al Dall’Ara non porta in dote soltanto tre punti pesantissimi per la classifica, ma ridefinisce momentaneamente gli equilibri e le gerarchie all’interno della rosa di Spalletti. Nelle pagelle di Bologna Juve di questa giornata, a brillare sono soprattutto i volti di chi ha saputo interpretare la gara con la giusta cattiveria agonistica e solidità mentale. Tra i TOP assoluti spicca inevitabilmente Juan Cabal. Il difensore non si è limitato a decidere l’incontro, ma ha offerto una prestazione totale, condividendo la palma del migliore con un sorprendente Lloyd Kelly, impeccabile nel chiudere ogni varco e gestire l’emergenza difensiva. Juventusnews24.com

