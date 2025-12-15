Pagamento dell' imposta municipale unica il 16 dicembre la scadenza della seconda rata
Il 16 dicembre è la scadenza per il pagamento della seconda rata dell’Imu a saldo per il 2025 nel Comune di Ancona. I contribuenti devono regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto entro questa data, contribuendo così al finanziamento dei servizi comunali e alle spese pubbliche locali.
ANCONA - Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento della 2a rata a saldo dell’Imu (Imposta municipale propria) dovuta al Comune di Ancona per l’anno 2025. Ancona Entrate mette a disposizione dei contribuenti uno strumento di calcolo semplice “Calcolo Imu”, che consente in pochi passaggi di. Anconatoday.it
