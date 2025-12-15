Padre e figlio i due pachistani radicalizzati nella moschea dove si festeggiò il 7ottobre

Due pachistani, padre e figlio, coinvolti in una sparatoria in Australia, sono stati radicalizzati nella stessa moschea. Mentre la nazione affronta questa tragedia, emergono dettagli che rivelano un quadro preoccupante di radicalizzazione e tensioni familiari, sollevando interrogativi sulla radicalizzazione silenziosa e le dinamiche interne alle comunità.

Mentre l'Australia si trova a fare i conti con un inferno improvviso, i dettagli sulla sparatoria che ha coinvolto padre e figlio stanno lentamente emergendo, dipingendo un quadro inquietante di radicalizzazione silenziosa e dinamiche familiari complesse. Il giovane tiratore, Naveed Akram, 24 anni, è stato arrestato dalla polizia dopo aver partecipato all'attacco che ha visto la morte del padre Sayd, coautore della sparatoria. Secondo le autorità, il cinquantenne, appassionato di armi, deteneva regolarmente sei tra pistole e fucili, ma la sua partecipazione all'attacco non è stata una sorpresa per le forze dell'ordine che lo avevano attenzionato da almeno quattro mesi. Ilgiornale.it

#NEWS - #Sidney, sono un padre cinquantenne e il figlio di 24 anni i killer della strage alla festa ebraica di #BondiBeach, almeno 15 morti, tra loro anche una bambina. Una trentina i feriti. Almeno 50 colpi di fucile contro le famiglie riunite in riva al mare. La p - facebook.com facebook

