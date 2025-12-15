Padel Coppa dei Club Umbria tutto pronto per le nuove Cup | Gold Silver e Bronze

La Coppa dei Club Umbria di padel si prepara a entrare nel vivo con l'inizio delle nuove Cup: Gold, Silver e Bronze. Dopo la conclusione della prima fase a gironi, la stagione si apre ufficialmente, portando nuove sfide e opportunità nel mondo del padel umbro. È il momento di scoprire le prossime tappe e le novità del mercato.

Coppa dei Club Msp Umbria, terminata la prima fase a gironi, inizia la stagione delle Cup e si apre il padel mercato.Il 13 e il 14 dicembre si è giocata la settima e ultima di campionato per le due categorie: Gold e Silver League Bartoccini, e ora in base al piazzamento in classifica si avvierà. Perugiatoday.it

