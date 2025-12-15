Ostia lavori stradali fermi Il municipio fa la voce grossa | Applichiamo le sanzioni

I lavori stradali in via Capo Passero e piazza Conteduca sono ormai fermi da settimane, con operai assenti e cantieri abbandonati. Il municipio X, preoccupato per il prolungarsi dei ritardi, ha annunciato misure sanzionatorie per incentivare la ripresa delle opere, evidenziando l’urgenza di risolvere la situazione nel quartiere.

I lavori in via Capo Passero e in piazza Conteduca sono fermi. Nel cantiere, partito a metà ottobre, da tempo non si vedono più operai e, il municipio X, ha deciso di passare all'azione. "Non possiamo tollerare ulteriori ritardi a danno dei cittadini: dovranno essere."