Ostia lavori stradali fermi Il municipio fa la voce grossa | Applichiamo le sanzioni

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori stradali in via Capo Passero e piazza Conteduca sono ormai fermi da settimane, con operai assenti e cantieri abbandonati. Il municipio X, preoccupato per il prolungarsi dei ritardi, ha annunciato misure sanzionatorie per incentivare la ripresa delle opere, evidenziando l’urgenza di risolvere la situazione nel quartiere.

ostia lavori stradali fermi il municipio fa la voce grossa applichiamo le sanzioni

© Romatoday.it - Ostia, lavori stradali fermi. Il municipio fa la voce grossa: “Applichiamo le sanzioni”

I lavori in via Capo Passero e in piazza Conteduca sono fermi. Nel cantiere, partito a metà ottobre, da tempo non si vedono più operai e, il municipio X, ha deciso di passare all’azione.Le sanzioni per il ritardo “Non possiamo tollerare ulteriori ritardi a danno dei cittadini: dovranno essere. Romatoday.it

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA

Video VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA

Marciapiedi più ampi e mini rotatoria: partiti i lavori per il black point di Ostia - Restringere la carreggiata per impedire agli automobilisti di prendere troppa velocità e per facilitare l’attraversamento dei pedoni. romatoday.it