Ospedale Monaldi di Napoli vince Bando Roche per la Ricerca Clinica | progetto in oftalmologia finanziato con 30mila euro

L’Ospedale Monaldi di Napoli ha vinto il bando Roche per la Ricerca Clinica, ottenendo un finanziamento di 30mila euro per un progetto in oftalmologia. La selezione, guidata dalla dottoressa Flavia Chiosi, è stata valutata da Fondazione Gimbe, che garantisce l’indipendenza e l’oggettività del processo.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’Ospedale Monaldi di Napoli si aggiudica il bando “Roche per la ricerca clinica – A supporto delle figure di Data Manager e Infermieri di Ricerca” con un progetto in oftalmologia, candidato dalla dottoressa Flavia Chiosi e selezionato e valutato da Fondazione Gimbe, in qualità di ente esterno garante di indipendenza e terzietà. Con un investimento complessivo di 210 mila euro per il finanziamento di 7 borse di studio, destinate ad altrettante figure di data manager e infermieri di ricerca che hanno svolto per 12 mesi attività di ricerca clinica non sponsorizzata presso l’ente vincitore del progetto, il bando ha destinato 30mila euro al progetto RoadMap di miglioramento organizzativo e assistenziale nella diagnostica e trattamento della maculopatia diabetica, che mira a migliorare il percorso di cura dei pazienti con edema maculare diabetico, una complicanza del diabete che può portare a perdita della vista. Anteprima24.it

