Ospedale Livorno il Rotary Club dona un holter cardiaco wireless al reparto di Pediatria

Il Rotary Club di Livorno ha donato un holter cardiaco wireless al reparto di Pediatria dell'ospedale locale. Un gesto di solidarietà che mira a migliorare l'assistenza ai bambini con problemi cardiaci, offrendo strumenti avanzati e innovativi per diagnosi più accurate e tempestive. Un segnale di attenzione concreta verso la salute e il benessere dei più piccoli.

Un gesto concreto di attenzione verso la sanità locale e, in particolare, verso i bambini che necessitano di controlli cardiologici mirati. Il Rotary Club Livorno ha donato e consegnato in ospedale nella mattinata di lunedì 15 dicembre un holter cardiaco wireless pediatrico, del valore di circa 1. Livornotoday.it Progetto Covid-19 Al Rotary Club Ladispoli Alsyum “L’esercito dei Giusti. Una storia vera” - LADISPOLI – Un libro nato in una camera di ospedale. civonline.it

