Ospedale Livorno il Rotary Club dona un holter cardiaco wireless al reparto di Pediatria

Il Rotary Club di Livorno ha donato un holter cardiaco wireless al reparto di Pediatria dell'ospedale locale. Un gesto di solidarietà volto a migliorare l'assistenza ai bambini con esigenze cardiologiche, rappresentando un importante supporto alle strutture sanitarie del territorio e rafforzando il rapporto tra comunità e sanità.

Un gesto concreto di attenzione verso la sanità locale e, in particolare, verso i bambini che necessitano di controlli cardiologici mirati. Il Rotary Club Livorno ha donato e consegnato in ospedale nella mattinata di lunedì 15 dicembre un holter cardiaco wireless pediatrico, del valore di circa 1. Livornotoday.it

