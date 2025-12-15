L'Ospedale di Cortina si prepara a offrire un supporto sanitario di alto livello per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. Gvm Care & Research, gruppo leader nel settore sanitario, mette a disposizione le proprie competenze e risorse per garantire un'assistenza strategica e di eccellenza nel contesto delle importanti manifestazioni sportive.

(Adnkronos) – . Gvm Care & Research – gruppo che opera nella sanità, ricerca, industria biomedicale, benessere termale e servizi alle imprese – mette a disposizione del territorio di Cortina e per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali un'assistenza sanitaria strategica e d'eccellenza maturata in oltre cinquant'anni di . Periodicodaily.com

Medici e infermieri alle Olimpiadi di Milano-Cortina: quello che non ti hanno spiegato

Ospedale di Cortina al servizio di Olimpiadi e Paralimpiadi - La struttura ospedaliera polispecialistica, accreditata con il Ssn, offre cure mediche e benessere in alta quota e si propone per un'assistenza sanitaria strategica e di eccellenza a residenti, sporti ... adnkronos.com