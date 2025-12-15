Il futuro di Victor Osimhen potrebbe riscriversi a gennaio, con il Chelsea che valuta un ritorno del nigeriano al Maradona. Dopo la sconfitta contro l’Udinese, il Napoli di Antonio Conte si concentra ora sulla semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan, mentre le voci sul mercato continuano a circolare.

© Ilnapolista.it - Osimhen potrebbe tornare al Maradona a gennaio: il Chelsea sta ripensando al nigeriano

Il Napoli di Antonio Conte, archiviata il ko subito in trasferta contro l’Udinese, è già con la mente alla semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. La terza competizione italiana, di fatto, potrebbe rappresentare per gli azzurri sia l’occasione di vincere un altro trofeo che la possibilità di rifarsi dall’andamento poco esaltante in Champions League. I partenopei, infatti, hanno l’obbligo a gennaio di compiere almeno quattro punti per passare il turno nelle prossime ( e ultime partite) della Phase League della Champions League. Queste partite sono quella in trasferta contro il Copenaghen e quella in casa contro il Chelsea. Ilnapolista.it

OSIMHEN È STATO FREGATO??#osimhen#napoli #calcio

Brutto infortunio per Gonçalo Ramos, il PSG potrebbe tornare su Osimhen: il punto - Il PSG sembrava non essere convinto di acquistare Victor Osimhen dal Napoli, ma dopo il brutto infortunio che ha coinvolto Goncalo Ramos durante la sfida di ieri sera contro il Le Havre tutto potrebbe ... m.tuttomercatoweb.com

Secondo quanto rivelato da Sunday #Oliseh nel suo PODCAST, Victor #Osimhen si trasferirà al #RealMadrid, con il trasferimento che potrebbe avvenire già a gennaio. L’ex centrocampista di Reggiana e Juve, nonché campione olimpico con la Nigeria ad Atla - facebook.com facebook