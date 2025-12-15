Oscar Onley, giovane talento britannico del Team Picnic PostNL, si è distinto nel 2025 per le sue prestazioni sorprendenti. Dopo aver raggiunto il quarto posto al Tour de France, ha dimostrato di sapersi mettere in evidenza in una stagione di crescita costante, affrontando le sfide del ciclismo con determinazione e ambizione.

© Oasport.it - Oscar Onley: “Non sono Poga?ar o Vingegaard, devo trovare situazioni in cui attaccare”

Il britannico Oscar Onley ha rappresentato, senza dubbio, una delle sorprese di questo 2025. Il corridore del Team Picnic PostNL ha raggiunto l’apice di una stagione vissuta in costante crescendo conquistando il quarto posto al Tour de France dopo uno splendido testa a testa con Florian Lipowitz. Il britannico, intervistato da Cyclingnews ha ripercorso il suo 2025. Il punto del Tour de France 2025 in cui ha davvero capito di poter fare una buona classifica: “ Da quel momento ho iniziato a crederci un pochino di più. È stato un po’ un effetto palla di neve. Abbiamo fatto la cronoscalata in buona posizione e poi il giorno dopo ho migliorato la mia posizione in classifica generale, a una settimana dalla fine. Oasport.it

Oscar Onley: “Non sono Pogacar o Vingegaard, devo trovare situazioni in cui attaccare” - Il britannico Oscar Onley ha rappresentato, senza dubbio, una delle sorprese di questo 2025. oasport.it