L'Ater Chieti ha approvato il progetto esecutivo per la ricostruzione di due palazzine in piazza 28 dicembre, nel quartiere Fonte Grande di Ortona. Dopo l'evacuazione avvenuta nel 2021 a causa del rischio crollo, i lavori per la nuova piazza sono ora pronti a partire, segnando un passo importante nel processo di riqualificazione dell'area.

© Chietitoday.it - Ortona, approvato il progetto per la nuova piazza 28 dicembre: ricostruzione al via a Fonte Grande

L’Ater Chieti ha approvato il progetto esecutivo per la demolizione e la ricostruzione di due palazzine in piazza 28 dicembre, nel quartiere Fonte Grande, evacuate nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 2021 per rischio crollo. L’intervento sarà finanziato con 3,72 milioni di euro provenienti dai. Chietitoday.it

Ecco il Central Park: Verna, nel segno di Pino Valente

Le ragioni di Vasto in tema di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Questa mattina ho partecipato con grande interesse all’incontro convocato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale a Ortona. È stata un’occasione importante di co - facebook.com facebook