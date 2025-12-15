Oroscopo Paolo Fox Settimana 15-21 Dicembre 2025 | Le Previsioni per tutti i Segni
Ariete. La settimana si apre con una spinta nuova che permette di chiudere l’anno in crescita e con una rinnovata energia. I prossimi giorni saranno utili per recuperare eventuali ritardi accumulati e sistemare questioni rimaste in sospeso. In amore torna forte il bisogno di chiarezza, anche per le coppie più solide: è il momento giusto per parlare dei propri sentimenti senza timori. Sul lavoro alcune situazioni restano impegnative, ma la sensazione generale è quella di riprendere il controllo e di poter impostare strategie efficaci per l’inizio del nuovo anno. Chi saprà gestire con equilibrio le emozioni otterrà grandi soddisfazioni. Tivvusia.com
OROSCOPO SETTIMANA: 15 - 21 DICEMBRE 2025
