Oroscopo Paolo Fox Settimana 15-21 Dicembre 2025: Le Previsioni per tutti i Segni

Ariete. La settimana si apre con una spinta nuova che permette di chiudere l’anno in crescita e con una rinnovata energia. I prossimi giorni saranno utili per recuperare eventuali ritardi accumulati e sistemare questioni rimaste in sospeso. In amore torna forte il bisogno di chiarezza, anche per le coppie più solide: è il momento giusto per parlare dei propri sentimenti senza timori. Sul lavoro alcune situazioni restano impegnative, ma la sensazione generale è quella di riprendere il controllo e di poter impostare strategie efficaci per l’inizio del nuovo anno. Chi saprà gestire con equilibrio le emozioni otterrà grandi soddisfazioni. Tivvusia.com

OROSCOPO SETTIMANA: 15 - 21 DICEMBRE 2025

