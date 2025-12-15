Oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025

Ecco l'orizzonte astrologico per la settimana dal 15 al 21 dicembre 2025, con focus su Ariete e Toro. L'influsso delle stelle porta energia e cambiamenti, evidenziando momenti di forza e rinnovamento. Scopri cosa riservano gli astri per i vari segni e preparati ad affrontare la settimana con consapevolezza e determinazione.

© Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025 ARIETE – La Forza di una Donna boom in TA (e alle 18 si avvicina a Matano). Continua il boom de La Forza di una Donna. Oltre all’appuntamento delle 16 (dove oltre agli ascolti monstre, cresce più di tutti in Total Audience), la dizi turca sta iniziando ad ingranare anche alle 18, dove negli scorsi giorni si è avvicinata pericolosamente a Vita in Diretta di Alberto Matano. E “boom” come la dizi, sarà la vostra settimana. Sette giorni da cinque stelle in quasi tutte le categorie, con un picco massimo tra mercoledì e giovedì sia di Venere che di Fortuna. Grandi emozioni, sorprese e novità per Coppie e Single (mercoledì) e grandi promozioni, gratificazioni professionali e porte che si aprono al Lavoro (giovedì). Davidemaggio.it OROSCOPO SETTIMANA: 15 - 21 DICEMBRE 2025 L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025: Capricorno e Toro recuperano energie - Nell'oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025 Marte entra in Capricorn, portando determinazione e pragmatismo ... fanpage.it

