Oroscopo 15 dicembre 2025 | energia intensa scelte chiare e voglia di rimettere ordine

Lunedì 15 dicembre 2025 si presenta con un’energia intensa, tra determinazione e desiderio di chiarire situazioni complesse. È un giorno in cui si sentono la volontà di agire con decisione e il bisogno di mettere ordine nelle questioni irrisolte, sia a livello pratico che emotivo, favorendo scelte nette e risolutive.

Lunedì 15 dicembre 2025 si apre con un’atmosfera concreta ma emotivamente “accesa”: da una parte c’è la voglia di fare sul serio (lavoro, soldi, obiettivi), dall’altra il bisogno di mettere a posto ciò che pesa (relazioni, parole non dette, promesse rimandate). È una giornata utile per decidere, tagliare il superfluo e ripartire con più lucidità. . Periodicodaily.com

