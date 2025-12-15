Oro di Bankitalia Giorgetti rassicura | Sulla nuova proposta c’è l’Ok della Bce
Giorgetti ha confermato che la nuova proposta di Bankitalia riceve l'approvazione della Bce, rassicurando sul supporto comunitario. Tuttavia, un parere contrario della Bce riguarda un emendamento sugli aiuti alle casse dello Stato da parte di banche e istituti di credito, creando una nuova complicazione nel panorama finanziario italiano.
Un nuovo problema, invece, nasce a seguito di un parere contrario della Bce sull'emendamento riguardante gli aiuti alle casse dello Stato da parte delle banche e degli istituti di credito.
La disputa tra il governo italiano e la Banca centrale europea sulle riserve auree di Bankitalia è chiusa. Lo assicurano dal Tesoro, dopo l’incontro avvenuto l’11 dicembre tra il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il governatore della Bce, Christine Lag - facebook.com facebook
