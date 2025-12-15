Oro di Bankitalia Giorgetti chiude la sceneggiata di Fratelli d’Italia Ecco come ha riscritto la norma che resta inutile

L'intervento di Giorgetti ha chiuso la disputa sulla norma riguardante l'oro di Bankitalia, riscrivendola e rendendola di fatto inutile. La questione si è trascinata in Parlamento, distogliendo l'attenzione da una manovra che, nonostante le aspettative, rimane ancora in sospeso. Un episodio che evidenzia le tensioni politiche e la difficoltà di approvare riforme concrete.

© Ilfattoquotidiano.it - Oro di Bankitalia, Giorgetti chiude la sceneggiata di Fratelli d’Italia. Ecco come ha riscritto la norma, che resta inutile Poteva essere una legge sbagliata, alla fine sarà soltanto una legge inutile che ha distratto parte dell’opinione pubblica da una manovra che sembrava cosa fatta e invece si trascina in Parlamento, come da tradizione. Parliamo dell’emendamento alla legge di Bilancio sulla proprietà dell’oro di Bankitalia. Una norma per dire che le riserve auree iscritte nel bilancio della Banca d’Italia appartengono al popolo italiano. Ideona dei parlamentari di Fratelli d’Italia, loro sì pagati a peso d’oro, sulla quale il governo ha dovuto rassicurare la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, che dovendo rispondere alla stampa non ha potuto che prendere la cosa sul serio e dirsi preoccupata per le finalità poco chiare della formulazione e i rischi per l’indipendenza della banca centrale sancita dai trattati dell’Ue. Ilfattoquotidiano.it Bce: Italia ritiri emendamento sull'oro di Bankitalia Manovra, accordo sull’oro di Bankitalia. Ecco l’emendamento - La riformulazione della proposta di Fratelli d’Italia cristallizza la detenzione e la gestione in capo a Bankitalia in linea con i trattati Ue. repubblica.it

Oro Bankitalia, Giorgetti chiude il caso - Ieri il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato la presidente della Bce, Christine Lagarde, a Bruxelles a margine dell'Eurogruppo. msn.com

#Giorgetti: presentata una riformulazione sulla proprietà dell’ #oro di #Bankitalia x.com

La disputa tra il governo italiano e la Banca centrale europea sulle riserve auree di Bankitalia è chiusa. Lo assicurano dal Tesoro, dopo l’incontro avvenuto l’11 dicembre tra il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il governatore della Bce, Christine Lag - facebook.com facebook