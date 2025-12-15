oro di bankitalia giorgetti chiude la sceneggiata di fdi ecco come ha riscritto la norma che resta inutile

Il dibattito sull'oro di Bankitalia si conclude con la decisione di Giorgetti di modificare la normativa, ma senza effetti concreti. La nuova versione appare come un'ulteriore mossa che non cambierà sostanzialmente la situazione, lasciando inalterata la questione e concentrando l'attenzione pubblica su un provvedimento che, alla fine, si rivela superfluo.

Alla fine sarà soltanto una legge inutile che ha distratto parte dell’opinione pubblica da una manovra che ancora si trascina in Parlamento. Parliamo dell’emendamento alla legge di Bilancio sulla proprietà dell’oro di Bankitalia. Una norma per dire che le riserve auree iscritte nel bilancio della Banca d’Italia appartengono al popolo italiano. Ideona dei parlamentari di Fratelli d’Italia, loro sì pagati a peso d’oro, sulla quale il ministero dell’Economia ha dovuto rassicurare la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, che davanti alla stampa non ha potuto non prendere la cosa sul serio e dirsi preoccupata per le finalità poco chiare dell’emendamento e i rischi per l’indipendenza della banca centrale sancita dai trattati dell’Ue. Ilfattoquotidiano.it

