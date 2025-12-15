Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, a Valdidentro, è stata scoperta un’imponente serie di orme di dinosauri, un ritrovamento eccezionale che aggiunge fascino alla regione. Questa scoperta si inserisce nel contesto dei preparativi per i Giochi di Milano Cortina 2026, valorizzando ulteriormente il patrimonio naturale e preistorico del territorio lombardo.

© Lapresse.it - Orme di dinosauri nel parco dello Stelvio: la scoperta legata a Milano Cortina 2026

Eccezionale ritrovamento di migliaia di orme di dinosauri sul territorio lombardo, avvenuto recentemente a Valdidentro, tra Livigno e Bormio, nella Valle di Fraele – nel Parco Nazionale dello Stelvio – una delle zone coinvolte nei prossimi Giochi di Milano Cortina 2026. Le tracce, le prime rinvenute in Lombardia, risalgono all’epoca del Triassico superiore (210 milioni di anni fa). Il ritrovamento che verrà presentato domani a Palazzo Lombardia alla conferenza stampa ‘Triassic Park, la storia fa un regalo alle Olimpiadi e Paralimpiadi’. Domani la presentazione ufficiale. Tra i relatori il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò. Lapresse.it

