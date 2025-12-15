Oristanio Parma addio a gennaio? C’è un club di Serie A che starebbe pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo
Gaetano Pio Oristanio potrebbe lasciare il Parma a gennaio, con il Cagliari interessato a rinforzare il reparto offensivo. La possibile cessione sarebbe un’opportunità importante per l’attaccante, che potrebbe approdare in Serie A per consolidare la propria carriera e contribuire alla squadra sarda nella seconda metà della stagione.
Oristanio Parma, si parla della possibilità di una cessione a gennaio con il Cagliari che è pronto ad accogliere l’attaccante per rinforzare la rosa Gaetano Pio Oristanio potrebbe vivere una svolta importante già nella prossima sessione invernale di calciomercato. Il giovane trequartista classe 2002, di proprietà dell’Inter, sta infatti affrontando un periodo complicato nel club . Calcionews24.com
