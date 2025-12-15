Origo – L’Origine | a Francavilla al Mare la mostra immersiva che invita a ritrovarsi

Origo – L’Origine torna nel 2025 con una versione completamente rinnovata e si presenta negli spazi del Museo Michetti di Francavilla al Mare. La mostra immersiva invita i visitatori a riscoprire le proprie radici e a lasciarsi coinvolgere da un’esperienza sensoriale unica, offrendo un viaggio tra arte, cultura e introspezione.

