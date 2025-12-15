Al via il progetto “Maccaferri@school – Dentro l’ingegneria del futuro”, un percorso di orientamento scolastico promosso da Officine Maccaferri. Dopo Bologna, la iniziativa toccherà anche Milano, Roma e Padova, offrendo agli studenti un’opportunità di approfondimento sulle innovazioni ingegneristiche e sul futuro del settore.

© Bolognatoday.it - Orientamento scolastico: al via “Maccaferri@school - dentro l’ingegneria del futuro”

Bologna, 15 dicembre 2025 – È partito da Bologna e farà tappa anche a Milano, Roma e Padova Maccaferri@school – Dentro l’ingegneria del futuro, il programma didattico e di orientamento realizzato da Officine Maccaferri, platform company di Ambienta SGR S.p.A. e leader globale nell’ingegneria. Bolognatoday.it

A Reggio Emilia riaprono le scuole dell'infanzia: Per i bimbi il Covid è superato

Orientamento scolastico: al via “Maccaferri@school - dentro l’ingegneria del futuro” - • Un percorso di 15 incontri con circa 750 alunni delle scuole secondarie di secondo grado di Bologna, Milano, Roma e Padova per raccontare in modo concreto il valore delle materie STEM• Ad aprile due ... bolognatoday.it