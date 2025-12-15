Orario Juventus Women Manchester United | quando si gioca il match di Women’s Champions League
Ecco l'orario della sfida tra Juventus Women e Manchester United valida per la Women's Champions League. Le bianconere di Canzi si preparano ad affrontare un'importante trasferta europea, con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo in un match che promette spettacolo. Di seguito tutte le informazioni sull'orario e i dettagli dell'incontro.
delle bianconere di Canzi. La Juventus Women si prepara ad affrontare un appuntamento cruciale per il suo percorso in UEFA Women’s Champions League. Mercoledì 17 dicembre 2025, le bianconere sfideranno il Manchester United nell’ultima e decisiva giornata della League Phase. Il match si giocherà all’ Allianz Stadium di Torino, con il fischio d’inizio fissato per le ore 21:00. Nonostante le Juventus Women siano attualmente quarte nel girone e abbiano già assicurato la partecipazione ai playoff, l’obiettivo in palio è molto più ambizioso. Juventusnews24.com
OL Lyonnes’ comeback stuns Juventus in thrilling 3-3 draw | UEFA Women’s Champions League Highlights
Juventus-Manchester United (Women's Champions League): quando si gioca e dove vederla in tv - United: sesta giornata della fase campionato di Champions League femminile. msn.com
Juventus Women – Manchester United Women: probabili formazioni e dove vederla | Champions League Femminile 17 Dicembre 2025 - Juventus Women affronta il Manchester United Women allo Stadium mercoledì 17 dicembre: probabili formazioni e dove seguirla in diretta ... tag24.it
Bologna-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com facebook
Bologna- #Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A x.com