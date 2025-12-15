Orario Juventus Women Manchester United | quando si gioca il match di Women’s Champions League

Ecco l'orario della sfida tra Juventus Women e Manchester United valida per la Women's Champions League. Le bianconere di Canzi si preparano ad affrontare un'importante trasferta europea, con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo in un match che promette spettacolo. Di seguito tutte le informazioni sull'orario e i dettagli dell'incontro.

delle bianconere di Canzi. La  Juventus Women  si prepara ad affrontare un appuntamento cruciale per il suo percorso in  UEFA Women’s Champions League. Mercoledì  17 dicembre 2025, le bianconere sfideranno il  Manchester United  nell’ultima e decisiva giornata della League Phase. Il match si giocherà all’ Allianz Stadium di Torino, con il fischio d’inizio fissato per le  ore 21:00. Nonostante le Juventus Women siano attualmente  quarte nel girone  e abbiano già assicurato la partecipazione ai  playoff, l’obiettivo in palio è molto più ambizioso. Juventusnews24.com

