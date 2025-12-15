Opzione donna ultime news sulla Class Action | la denuncia l’errore INPS e le richieste

Nuove developments sulla Class Action di Opzione Donna: Orietta Armiliato, fondatrice del Comitato Opzione Donna Social, annuncia il deposito di un piano per eliminare le discriminazioni. Nel comunicato stampa, si evidenziano le problematiche legate alla denuncia, all’errore dell’INPS e alle richieste degli interessati, segnando un passo importante nella lotta per i diritti delle pensionate.

Riceviamo da Orietta Armiliato, fondatrice ed amministratrice del Comitato Opzione Donna Social e più che volentieri pubblichiamo il Comunicato Stampa con Oggetto: ” OPZIONE DONNA, CLASS ACTION ITALIA DEPOSITA IL PIANO PER LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI. CHIESTO L’INTERVENTO URGENTE DELLA CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ”. L’atto, redatto dall’Avv. Curiale nell’interesse dell’Associazione e di 149 lavoratrici aderenti- si legge nel Comunicato- è già stato notificato all’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché alla Direzione Generale Previdenza e all’INPS. Pensionipertutti.it

