Operazione Safe zone a Catania | 38 arresti oltre 250 agenti impegnati

L’operazione “Safe zone” a Catania ha portato all’arresto di 38 persone, coinvolte in reati come spaccio, estorsione, rapina e ricettazione. Oltre 250 agenti della polizia stanno eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura, in un’azione mirata a contrastare il crimine nella città.

