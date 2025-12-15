Operazione Safe zone a Catania | 38 arresti oltre 250 agenti impegnati

L’operazione “Safe zone” a Catania ha portato all’arresto di 38 persone, coinvolte in reati come spaccio, estorsione, rapina e ricettazione. Oltre 250 agenti della polizia stanno eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura, in un’azione mirata a contrastare il crimine nella città.

Oltre 250 agenti della polizia di Catania stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura distrettuale, nei confronti di 38 persone indagate, a vario titolo, per spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina e ricettazione. I destinatari del provvedimento, scaturito nell’ambito dell’operazione denominata 'Safe zone', sono tutti stranieri,. Feedpress.me

